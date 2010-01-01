المعرض الفردي الأول للتشكيلي سليمان أبو سعدة بغاليري آرت هاوس بدمشق

14 أيلول 2017

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بعد مرور ما يقارب العام على تجربته الفنية الشابة عرض التشكيلي سليمان أبوسعدة باكورة نتاجه في غاليري «آرت هاوس» بدمشق تحت عنوان «بقايا صور»، حملت اللوحات الأسلوب التجريدي في أغلبها مع الاعتماد في بعضها على مدارس اخرى، إلا أن جميع الأعمال جاءت بالأسلوب التبسيطي حيث العودة الى الطبيعة والتأمل والبساطة والعفوية بعيداً عن التشويش والتكلف.



من أعمال التشكيلي سليمان أبو سعدة من أعمال التشكيلي سليمان أبو سعدة

في لقاء لـ «اكتشف سورية» مع التشكيلي سليمان أبو سعدة قال فيه:

«يأتي معرضي الفردي الأول اليوم بمناسبة إتمام عام كامل على التخرج حرصت خلاله على استمرارية العمل لذلك يعتبر هذا المعرض تتويجاً لهذه المرحلة التي تطورت فيها تجربتي وأصبحت أكثر نضجاً في الأفكار المطروحة».



من أعمال التشكيلي سليمان أبو سعدة من أعمال التشكيلي سليمان أبو سعدة

واضاف: «المعرض حمل عنوان "بقايا صور" مستوحى من الروايه الشهيرة للأديب حنا مينه التي وصف فيها صور الأماكن العالقة في ذاكرة طفولته كذلك قمت برسم بقايا أماكن ما تزال تعشش في مخيلة ذاكرتي البصرية، قد يكون هناك بعض الشبه من أعمال مشروع تخرجي الذي حمل عنوان "زوايا" حيث تمت معالجة "بقايا صور" من خلال زاوية الرؤية الخاصة بي إلى جانب الزخم اللوني الذي لا يمكنني التغاضي عنه».



من أعمال التشكيلي سليمان أبو سعدة من أعمال التشكيلي سليمان أبو سعدة

وختم بالقول: «إن تقديم معرض فردي بعد عام من التخرج يحمل أهمية خاصة للفنان على اعتباره جردة حساب للتجربة التي يخوضها، ماهي مخرجاتها وكيف يمكن توظيفها لصالح التميز والفرادة في الأسلوب! هو حافز للفنان على طريق اكتساب الهوية».



التشكيلي سليمان أبو سعدة التشكيلي سليمان أبو سعدة

زين .ص الزين | تصوير عبدالله رضا

اكتشف سورية