معرض للتشكيلي جورج عشي في افتتاح الدورة السادسة من ملتقيات دمشق الثقافية

04 تموز 2017

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ضمن فعاليات افتتاح الدورة السادسة من ملتقيات دمشق الثقافية والتي تقيمها مديرية ثقافة دمشق، احتضنت صالة المعارض في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة مساء الأحد 2 تموز، معرضاً فنياً استعادياً للتشكيلي جورج عشي شمل تنوّع إبداعاته وغنى تجربته الفنية مجسّد من خلاله توثيق ذاكرة الماضي والحاضر، متنقلاً بخفة ما بين الواقعية والإنطباعية داخل مرآة عكست تراثنا الشعبي عبر فن البورتريه الذي يجيد أدواته بحرفية.

وفي لقاء حصري مع «اكتشف سورية» تحدث التشكيلي جورج عشي عن تجربته وقال: «معرضي الإستعادي اليوم لم يكن ليبصر النور لولا المجهود الرائع الذي بذله كل من الأساتذة اكثم طلاع، سرمدا علون، خيرالله سليم، في مبادرةٍ منهم لإتاحة الفرصة لعرض أعمالي لمحبي الفن التشكيلي، البدايات تعود لزمن الطفولة حيث كان لوالدي الفضل الأكبر في اتقاني للشعر والرسم وحتى التصوير، ثم ما لبثت أن اتخذت هذه الهوايات منحاً جدياً بعد ان لاحظت مدى اهتمام الآخرين بما اقدمه، الأمر الذي اضاف على عاتقي تقديم ما هو أفضل لجمهور المتلقي».



من أجواء معرض التشكيلي جورج عشي في المركز الثقافي العربي بدمشق من أجواء معرض التشكيلي جورج عشي في المركز الثقافي العربي بدمشق

وفيما يخص مواضيع أعماله قال: «بالنسبة للطربوش في لوحاتي فهو رمز والدي الذي كان يضعه في ذاك الزمن حيث مازلت احتفظ به إلى الآن، والذي تسببت وفاته بمراحل نشأتي المبكرة أثرا بالغاً في نفسي، أضف إلى أن الطربوش يحمل رمزاً زمنياً محدداً ومعانٍ في الرجولة والمكانة الاجتماعية ترسخت في تراثنا الشعبي، كذلك ترى في أعمالي استخدام الرموز الدينية النابع من التربية التي تلقيتها منذ طفولتي، بالإضافة لمواضيع كثيرة مازالت محفورة في ذاكرتي كالكشافة والمدرسة وحتى الطبيعة من مدينتي "طرطوس" مسقط رأسي».



من اليمين التشكيليون وليد الآغا، بديع جحجاح، غازي عانا من اليمين التشكيليون وليد الآغا، بديع جحجاح، غازي عانا

وعن اتقانه للتصوير الفوتوغرافي قال: «امتلاكي العين التشكيلية ساعد كثيراً في مجال عملي بالتصوير الضوئي من ناحية التكوين والظلال والضوء، في مقابل كل ذلك يجب الإلمام بعلم الجمال لإنتاج صورة مكتملة العناصر، ويجب التنويه هنا إلى أن حصولي على الجائزة العالمية في فن التصوير كان المحرض الأساسي في تطوير ادواتي لإتقان هذا الفن الجميل».

وختم موجهاً كلمته للمثقفين: «نحن الآن نعيش ظرفاً استثنائياً يفرض على المثقفين في بلدنا أن يكونوا أكثر تفاعلاً وايجاباً في زرع البسمة على وجوه الناس المرهقة من بشاعة الحرب وقساوتها».



من أعمال التشكيلي جورج عشي من أعمال التشكيلي جورج عشي

كما التقينا بعض من الفنانين التشكيليين نستطلع عن آرائهم خلال افتتاح معرض التشكيلي جورج عشي:

التشكيلي بديع جحجاح: «يعكس الفنان جورج عشي ذاك المثلث المتكامل في حالته، حيث الكلمة الناضجة والجميلة المجسدة بأبيات شعرية عذبة ما تزال عالقة في ذاكرتنا عبر صوت أهم المطربين السوريين والعرب، كما يمكن رصد الفنان جورج عبر العين الثالثة؛ الكاميرا، التي رصدت أزمنة مختلفة لشخصيات لعبت دوراً هاما في تاريخنا، واليوم ومن خلال معرضه هذا التقي "جورج" الفنان التشكيلي بأعماله التي عادت بنا إلى الذاكرة الشعبية والجلسات العائلية الحميمة، متنقلاً بسلاسة مابين التجريد وفن البورتريه عبر تقنيات غير مألوفة.. المعرض حالة استعادية لفترات زمنية متباينة جسدت نبضات هامة من مراحل تاريخنا، ولا يسعني اليوم سوى شكر القائمين على المركز الثقافي العربي بأبو رمانة والمتمثل بالسيد اكثم طلاع الذي اشرف على إقامة هذا المعرض».



من أعمال التشكيلي جورج عشي من أعمال التشكيلي جورج عشي

التشكيلي نبيل السمان: «لا يمكن الحديث عن الفنان جورج عشي بمعزل عن مجمل نتاجه إن كان في فن التصوير أو الفن التشكيلي أو كونه شاعراً أو هاوٍ في عزف الكمان؛ هو كل هذه الفنون مجتمعةً أضف إليها ثقافته الواسعة، فمن خلال أرشيف الفوتوغراف الممهور بتوقيع عدسته، استطاع "جورج" أن يوثق الذاكرة الجمعية للزمن الجميل من تاريخ سورية في مراحل مخاضها السياسي والثقافي إن جاز التعبير، حيث زمن الأحلام والانكسارات الكبيرة، عايشها وعبر عنها الفنان جورج بطريقته الخاصة، فعندما لم تسعفه اللوحة هرول مسرعاً إلى القصيدة داساً فيها بنات افكاره، ومن هنا يمكن القول إن "جورج" حالة ثقافية أكثر منه فناناً منفرداً لفنٍ من الفنون».

وأضاف: «تجسد أعمال "جورج" في معرضه الإستعادي اليوم فترات مختلفة من مراحله العمرية، لذلك كان هناك أهمية خاصة لكل عمل من نتاجه، قد يكون من الجيد أو السيىء أن الفنان لم يقيد نفسه في منهج فني معين أو ينتسب لمدرسة فنية بعينها ولم يعمل على تنويع الفكرة قيد التجربة التي يجسدها، مما أعاق أن يشكل حالة خاصة في المشهد التشكيلي السوري، ولكن تقديم ما يراه مناسباً يبقى حقاً مشروعاً للفنان، وعليه لا يمكن رؤية نتاجه بعين الناقد إنما بعين الذاكرة الجمعية».



من أعمال التشكيلي جورج عشيجورج عشي من أعمال التشكيلي جورج عشيجورج عشي

وختم بالقول: «للأرشيف الفوتوغرافي الذي يملكه "جورج" أهمية خاصة، من المفترض أن تقوم المؤسسات المعنية برعايته وحفظه والعمل على تجميعه بالشكل الذي يليق به ضمن مشروع يحفظ التراث والتاريخ للأجيال القادمة».

التشكيلي وليد الآغا: «جورج عشي من الفنانين القلائل الذين استطاعوا الجمع بين مجموعة فنون تعتبر الأرقى على صعيد الفن، وللحقيقة يمكنني قراءة الفنان جورج من خلال إنسانيته التي نلمسها في كل نتاجه، فهو حالة استثنائية في عطاءه وتجدده، يملك نفس الشاب الذي يتخذ من الفن أسلوب حياة، رائدٌ من رواد الفن التشكيلي السوري، له بصمته في تاريخ الفن السوري بمجالاته المختلفة حيث غنى أشعاره كبار المطربين، ومازال أرشيفه الفوتوغرافي مرجعاً للباحثين وأصحاب الإختصاص، لذلك أتمنى تكريم الفنان جورج عشي على أعلى المستويات الرسمية لأنه يستحقه بجدارة، وكذلك الشكر للفنان على هذا المعرض الإستعادي الرائع».



من أعمال التشكيلي جورج عشي من أعمال التشكيلي جورج عشي

الناقد والتشكيلي غازي عانا: «نظراً لتعدد اهتمامات الفنان جورج عشي الفنية، فلابد من افراد مساحة واسعة عند الحديث عن فنه، ولكن اليوم من خلال معرضه هذا سيتاح لنا الحديث عن "جورج" التشكيلي الذي يعرض جانبين من تجربته، الأولى في فن التشخيص "البورتريه" الذي احتل جزء كبير من اهتماماته خلال مسيرته الفنية، فنراه دائم التنقل مابين التعبيرية والانطباعية بالإضافة إلى الاختزال الشديد في أعماله بأسلوب قل نظيره لدى فنانين كُثر، مما اكسبه بصمة متميزة في فن البورتريه تحديداً، أما أعماله عن الطبيعة فجاءت بما يشبه الحلم المستند على بعض من الواقع، فلا ننسى أن "جورج" ترعرع في بلدة ذات طبيعة خلابة تركت أثراً جميلاً على ريشته إلى جانب مواهبه الفنية في التصوير والشعر والموسيقى».

- ولد في قرية ضهر صفرا، طرطوس، سورية، 1940 .

- تخرج من المدرسة الدولية بلبنان / قسم الديكور، 1972.

- أتم دراسته الثانوية في مدارس الأرض المقدسة بحلب 1959.

- حصل على دبلوم ديكور بامتياز من المدرسة الدولية في بيروت.

- يحترف التصوير الفوتوغرافي إلى جانب التصوير الزيتي.

- مؤسس نادي التصصوير الضوئب في سورية.

- ألف العديد من الأغاني التي نالت شهرة واسعة لكبار المطربين: ربيع الخولي، ملحم بركات، غسان صليبا.

- درس الكمان على يد الموسيقي مايكل كونستنيدس، ومايكل بوريزنكو في اللاذقية.

- من الأعضاء المؤسسين للفرقة الوطنية السيمفونية 1960.



زين .ص الزين | تصوير عبدالله رضا

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