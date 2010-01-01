ضمن سلسلة الرواد العرب.. كتاب عن مسيرة التشكيلي الراحل عبد القادر أرناؤوط

29 آب 2017

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احتفلت المصممة اللبنانية ياسمين نشابي طعان رئيسة قسم فن التصميم في الجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت، بإصدار أحدث كتاب لها بعنوان «عبد القادر أرناؤوط، رائد التصميم الغرافيكي في سورية.. التصميم شعراً بصرياً» رصدت من خلاله الكاتبة حياة وأعمال الشاعر والرسام والمصور السوري عبد القادر أرناؤوط، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين والمصممين والمثقفين، والذي أقيم في متحف سرسق ببيروت الأسبوع الماضي.

يعتبر الكتاب قيمة مضافة للمكتبة العربية في مجال التصميم وضمن سلسلة من الدراسات حول المصممين العرب تنشرها مؤسسة «KHATT» التي تتخذ من أمستردام مقراً لها.



المصممة اللبنانية ياسمين نشابي طعان المصممة اللبنانية ياسمين نشابي طعان

تقول ياسمين عن كتابها: «فيما كان كتابي الأول عن المصمم المصري حلمي التوني مصدراً قيماً للطلاب الباحثين والدارسين، كذلك هو الحال مع كتابي عن الفنان أرناؤوط، الذي يعد أحد رواد فن الغرافيك في وطنه سورية، حيث عمل على تعزيز مكانتها الثقافية عالمياً، وفي حين تلقيت كل الدعم والتعاون من أسرته للوصول إلى أعماله الموثقة رقمياً فما تزال هناك الكثير من أعماله السليمة الموجودة في مشغله بسورية (....)».

مضيقةً أن هذه السلسلة من الدراسات لا تقدر بثمن في تثقيف وتحفيز المهتمين في فن التصميم.

تجدر الإشارة إلى أن المصممة طعان تعمل حاليا على تقديم أطروحة دكتوراه عن المصورة اللبنانية الرائدة ماري الخزن، ستضاف إلى سلسلة مؤسسة "KHATT"، وستقوم بالتفرغ للبحث لصالح جامعة ماكغيل في كندا.



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