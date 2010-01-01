الأثنين 27 آذار موعد انطلاقة عروض مسرحية «اختطاف» لأيمن زيدان على خشبة مسرح الحمراء بدمشق

25 آذار 2017

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ينطلق العرض المسرحي الأول لـ«اختطاف»، نص للكاتب الإيطالي داريو فو، وإعداد محمود الجعفوري بالمشاركة مع أيمن زيدان، في اليوم العالمي للمسرح الأثنين 27 آذار الحالي على خشبة مسرح الحمراء بدمشق، وذلك برعاية وزارة الثقافة مديرية المسارح والموسيقا.

وتعد هذه المسرحية الثالثة التي يخرجها زيدان بعد «راجعين» عام 2011، و«دائرة الطباشير القوقازية» 2014.



طاقم مسرحية اختطاف مع الفنان أيمن زيدان طاقم مسرحية اختطاف مع الفنان أيمن زيدان

يذكر أن أيمن زيدان كان قد اعتذر مؤخراً عن مسلسل «فوضى» بسبب ارتباطه بعمله مسرحي، ليكون ثاني المعتذرين بعد الممثل السوري عباس النوري الذي اعتذر لصعوبة التنسيق بين هذا المسلسل ومسلسل «ترجمان الأشواق».

الممثلون: لوريس قزق - توليب حموده -نجاح مختار - لجين اسماعيل - انطوان شهيد - خوشناف ظاظا، الموسيقى الأستاذ سمير كويفاتي، الديكور والأقنعه علي فاضل، الأزياء ريم الشمالي، الإضاءه ادهم سفر، التعاون الإخراجي حسن دوبا.

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