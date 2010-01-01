كريستينا كشر قصص نجاح استراتيجية المحيط الأزرق العالمية

15 كانون الثاني 2017

دخلت سورية كأول بلد عربي ضمن قصص نجاح «استراتيجية المحيط الأزرق» في مجال علم الإدارة من خلال خبيرة التدريب السورية كريستينا كشر بذكر قصة نجاحها بتطبيق هذه الاستراتيجية العالمية في عملها بصناعة التدريب في سورية إلى جانب قصص نجاح لشخصيات عالمية خبراء في مجالاتهم.



وأشارت كشر إلى أنها «عملت على مراسلة الجهة المعنية ومقرها الولايات المتحدة وتعبئة عدة استمارات ليتم الاتصال معها هاتفيا ويصار إلى إدراج قصة نجاحها بتطبيق هذه الاستراتيجية في خطة وسير عملها».



واتبعت كشر أسلوبا متفردا ومتميزا بتدريب الشركات والوزارات والبنوك والمنظمات الدولية في سورية مبينة أن التدريب بالنسبة لها يأخذ منحى الاستمرارية ويمتد لفترات «قبل وخلال وبعد» بأسلوب فريد من نوعه في الوطن العربي حيث تكون شريكة في تطوير ونجاح من تدربهم وبهذا تكون قد طبقت أساسيات استراتيجية المحيط الأزرق التي تؤمن بخلق مساحة جديدة متميزة في السوق بعيداً عن المنافسة.



يشار إلى أن استراتيجية المحيط الأزرق نوع من الاستراتيجيات الحديثة التي تناولتها كتب الإدارة الاستراتيجية الحديثة والمعاصرة وتقوم على فكرة أنه ليس من الضروري على من يريد تحقيق النجاح في مسيرة حياته العملية أن يحتل مركزا تنافسيا قويا بل يمكن أن يحرز نجاحا دون منافسة.



يذكر أن خبيرة التدريب كريستينا كشر مدربة وطنية مستقلة مجازة بتطوير المهارات الإدارية وبناء القدرات وأول متحدثة تحفيزية في سورية وعضو مجلس إدارة في الجمعية السورية لمراكز التدريب والمدربين المعتمدين حاصلة على شهادة مدرب وطني معتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية.



ودربت كشر إلى اليوم أكثر من 120 شركة ووزارة وجهة في دمشق وعدة محافظات وفي لبنان كما قامت بتدريس مادة «مهارات التطوير الشخصي» في جامعة دمشق لمدة عامين.



عينت رئيسة جلسة ودعيت لتكون محاضرة ومتحدثة في عدة مؤتمرات وورشات عمل كما شاركت في عدة لجان تحكيم ضمن مسابقات وطنية وهي حاصلة على ثلاث جوائز عالمية في التفكير المبدع.



كرمت كشر عام 2013 من جامعة دمشق وعيادات العمل في الأمانة السورية للتنمية لجهودها التطوعية في تطوير وتدريب الشباب السوري.

رشا محفوض

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