حروفيات أكسم طلاع تتلألأ بصالة سنيار في دبي

05 كانون الأول 2017

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تحتفي صالة سنيار في دبي حالياً بأعمال الفنان التشكيلي أكسم طلاع الحروفية من خلال معرض فردي يضم خمسا وعشرين لوحة بأحجام كبيرة أغلبها بتقنية الألوان الزيتية الى جانب بعض الأعمال بتقنية الغرافيك بأحبار ومواد مختلفة باللونين الأبيض والاسود.

وشكلت اعمال طلاع المعروضة استعراضاً احتفالياً بالحرف العربي وطاقاته البصرية اللامتناهية في تشكيلات مبتكرة كسر من خلالها الفنان النمطية التقليدية للتعامل مع هذا الحرف مكتشفا آفاقاً واسعة في عالم الحروفية ومثبتاً قدرة استثنائية في إظهار قابلية هذا الفن على التجدد ومواكبة الحداثة الفنية.



من أعمال التشكيلي أكسم طلاع من أعمال التشكيلي أكسم طلاع

وقال التشكيلي طلاع في تصريح للثقافية الموضوع الاساسي للمعرض هو حضور الحرف بشكله البصري دون الدلالات الادبية لان الجانب البصري للحرف العربي يعتبر الميدان الحقيقي لفن الحروفية الجديدة التي تقوم على خاصية البحث والتأليف في المفردة البصرية للحرف بعالم التشكيل على صعيد اللون والخط.

وحول التنويع ما بين الرماديات والالوان اوضح طلاع ان القيمة الغرافيكية للحرف العربي تقع في الثنائية وفي المساحة ما بين الابيض والاسود مبينا ان الحرف الذي يخضع لقاعدة الجمال الكلاسيكي والمكتوب بالأدوات التقليدية كالحبر والقصب يراعي قيمة الفراغ باعتباره الفضاء الهندسي والروحي لهذا الحرف الاسود وبالتالي لن يكون جميلا ومبنيا بالشكل القاعدي الصحيح ما لم يراع الفراغ المحيط به وهو اللون الابيض.



من أعمال التشكيلي أكسم طلاع من أعمال التشكيلي أكسم طلاع

وقال الفنان المولود في الجولان المحتل عام 1963 الحروفي ينظر إلى القيم الغرافيكية ولتدرجات اللون الرمادي وكل عائلة الالوان التي تخدم فن الحفر باعتبارها قيما بصرية تراعي الضوء والحضور الحسي للاثر والطاقة التي تختزنها كل مساحة وتهشير «الخطوط» مرت عليها حساسية الفنان وادواته.

ولفت الفنان طلاع الحاصل على جائزة البردة في دبي عام 2010 إلى أن تجربته تقوم على البحث والتجريب المستمر على صعيدي التقنية والفكرة مشيرا إلى أن العلاقة بينهما تسير بموازاة وعي التجربة وتطورها.



من أعمال التشكيلي أكسم طلاع من أعمال التشكيلي أكسم طلاع

والحروفية برأي طلاع اضحت تمتلك من مساحة التأثير التشكيلي الكثير ولم تعد تخص اهل لغة الضاد بل تعدت الى العالمية لانها خطاب بصري تشكيلي ويحمل كل مقومات اللوحة الجديدة.

وقال «عناصر اللوحة الحروفية وخاصة الخط العربي جعل منها نموذجا يمتلك صفة الهوية العربية المفتوحة على الابتكار والتجديد وبعيدة عن النزعات الشوفينية الضيقة» مبينا ان لتجربته نصيبا من التجديد عبر تضمين الجانب الموسيقي البصري للوحة التي تحتفل بالثراء اللوني بعيدا عن الاستعراض في فهم القيم اللونية وامكانية خلق عالم منسجم له مقولته الجمالية.

ورأى الفنان ان الفن التشكيلي السوري من الفنون الطليعية العربية ويلاقي الترحيب والاحترام من كل المحترفات العربية وهو في مكانة متقدمة بالمشهد التشكيلي في الدول العربية مشيرا إلى ان التسويق للعمل الفني ضرورة حياتية للفنان واللوحة معا ومن حق كل فنان ان يطرق ابواب السوق الخارجية ويتقدم بصفته السورية النبيلة التي تليق بالجمال والحضارة العريقة معتبرا أن كل فنان خارج حدود بلده سفير لجمال وثقافة الوطن.



من أعمال التشكيلي أكسم طلاع من أعمال التشكيلي أكسم طلاع

وعبر طلاع عن تفاؤله بمستقبل الفن السوري وختم بالقول «الفن مرآة الحياة واحد تجلياتها لذلك اتفائل بالتجارب الجديدة للشباب لكن بنفس الوقت يؤلمني عدم قدرة بعض المفاصل الادارية للثقافة التشكيلية على مواكبة حركة الزمن والنظر إلى الفنون كأحد اشكال المقاومة وادوات خلق الحياة».

محمد سمير طحان

SANA