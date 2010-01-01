معرض فوتوغرافي «سورية درة الشرق» في هنغاريا

03 كانون الأول 2017

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افتتح في مدينة صولنوك الهنغارية معرض صور فوتوغرافية عن معالم سورية الاثرية والحضارية قبل وبعد الحرب الإرهابية التي تشن عليها بعنوان «سورية درة الشرق».

بدأ حفل افتتاح المعرض الذي نظمته عائلة الدكتور منذر فطيمي بالتنسيق مع بلدية صولنوك ومركز «أبوناك أغور» الثقافي بالنشيد العربي السوري بأداء فتيات وشبان من مدينة صولنوك إضافة إلى عدد من الأناشيد الوطنية.



معرض فوتوغرافي «سورية درة الشرق» في هنغاريا معرض فوتوغرافي «سورية درة الشرق» في هنغاريا

وأشار محافظ مدينة صولنوك سالاي بيتر في كلمة له إلى أهمية هذا المعرض في تعريف الجمهور الهنغاري بتاريخ سورية الثقافي والفكري الغني معربا عن أمله في أن يعمها الأمن والاستقرار.

بدوره لفت الدكتور طارق ميالة رئيس منتدى «من أجل سورية» إلى أهمية دور سورية عبر التاريخ موضحا أنها مهد الحضارات وأرض العيش المشترك مشيرا إلى صمود سورية في وجه الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها بفضل تضحيات وبسالة جيشها البطل.



معرض فوتوغرافي «سورية درة الشرق» في هنغاريا معرض فوتوغرافي «سورية درة الشرق» في هنغاريا

حضر افتتاح المعرض عميدة السلك الدبلوماسي في هنغاريا سفيرة فلسطين ماري انطوانيت وعمدة بلدية صولنوك سالاي فرنس واعضاء منتدى من اجل سورية ورئيس جمعية الاطباء السوريين في هنغاريا إضافة إلى الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الهنغارية وشخصيات هنغارية من مدينة صولنوك.

SANA