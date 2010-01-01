بحضور لافت.. معرض الفنان موفق مخول يجمع الفن وأهله في غاليري ألف نون بدمشق
01 تشرين الثاني 2017
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كان عشاق الفن والكلمة على موعد في غاليري ألف نون للفنون والروحانيات بدمشق، بمعرض للتشكيلي موفق مخول صاحب الجدارية الأضخم في العالم حسب موسوعة «غينيس» مساء الثلاثاء 31 تشرين الأول، تخلله توزيع وتوقيع كتاب بعنوان «مخوليات» تضمن جانب من أعماله الفنية، وحصيلة هواجس وخواطر الفنان «مخول» التي كتبها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) طيلة السنوات الماضية.
«اكتشف سورية» حضر افتتاح المعرض والتقى التشكيلي موفق مخول الذي بادر بالقول: «المعرض رسالة إنسانية، خلاصة نتاج خمس سنوات من العمل مستوحاة تفاصيلها من الأزمة التي نعيشها اليوم بكل ما تحمل من قساوة دون إغفال الحلم بأمل مشرق قادم، جمعنا فيه الفن مع الكلمة من خلال إصدار كتاب بعنوان "مخوليات" مرافق لافتتاح المعرض، عبارة عن نصوص فيسبوكية متحررة من كل قيد أو شرط وثّقت فيها هواجس الإنسان السوري خلال الحرب والمؤامرة الكونية على سورية الآمنة».
واضاف مخول: «نحن بحاجة في المرحلة المقبلة لثقافة مبنية على علاقات إنسانية قائمة على الجمال والحب؛ السكوت فيها ممنوع، إنها دعوة للحب والخير يتخذ الفن فيها عامل محرض للتفاعل الإنساني والأدبي ليصبح جزء من ثقافة المجتمع، بعدما أنهكت الحرب مفاصل الحياة وارهقتها، من هنا جاء هذا المشروع التشاركي الذي أسس دعامته الفنان بديع جحجاح مشكوراً».
وفي حديث مع التشكيلي بديع جحجاح صاحب غاليري ألف نون للفنون والرحانيات حيث قال في هذه المناسبة: «تجمعنا "مخوليات" اليوم، لتنتقل بنا من ضفة إلى ضفة أخرى مختلفة فيها نوع من التزاوج والجدل ما بين بنية النص التي تحوي أدباً ساخراً؛ أطلقنا عليها تسمية نصوص فيسبوكية متحررة ضد الحرب على سورية، فخلال الستة أعوام التي قام بها الفنان "مخول" بهذا البّوح الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، قررنا من خلال غاليري ألف نون للفنون والروحانيات، أن نخلق هذا الافتراضي ونصنع منه تجلي حقيقي من خلال هذا الكتاب الذي نوّثق من خلاله هذه الحالة التاريخية لنستطيع عبره أن ندرك مدى تأثير هذا الفنان الفاعل «موفق مخول» على الصعيد الفني والتربوي، أو من خلال الجداريات التي قام بها، مرسخاً مفهوم إعادة التدوير (recycling) النفايات عن طريق خلق بنية جمالية سهلت إيصال الرسالة بشكل مباشر إلى المتلقي».
وتابع بالقول: «التشكيلي موفق مخول من الفنانين السباقين الذين جعلوا من التركيبات الجمالية على تواصل مع البنية الشعبية بشكلها النخبوي أو العام، لذلك يمكن ان نطلق عليه مجازياً في هذه المرحلة من الحرب على سورية بالحال "المخولي" لأنه من القلائل الذين ساهموا في صنع الابتسامة على وجوه الناس في محنتهم هذه، من جهتي أشاركه هذا الابتسام عبر وعي "ألف نون" المؤنسَن، فدائماً ما نقول أن دروب الجمال لا تخدم الفنان كفرد بل مجتمع بأكمله، لطالما كانت ألف نون من خلال الجدليات التي تطرحها والتمازج الفكري والبصري من أهم دلالاتها، لذلك فنحن اليوم شركاء مع "مخول" في صناعة الابتسامة في زمن ساد فيه الحزن والدمار والكآبة، هذا الطواف ما بيننا للارتقاء بالنوع الإنساني على دروب الجمال خلق ابتسامة مستدامة من خلال كتيب «مخوليات» خلق ذاكرة ذات قيمة ومعنى».
وفي حديث للمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان للإعلاميين قالت: «معرض اليوم يبث الحياة ليس فقط في اللوحة وإنما في قلوب البشر لأنه يرى في كل ما تعرضت له سورية جذورا لإشعاع وظهور جديدين وحياة معافاة» مبينة أن ما يميز الفنان مخول هو التركيز على الإنسان باعتباره الأساس في إعادة الحياة في أي مكان وذلك اعتمادا على روحه ونفسيته ومشاعره وقلبه».
وأشارت الدكتورة شعبان إلى أن الفنان مخول «يعتمد كثيرا على الدوائر التي تمثل عنده كل شيء جميل ورائع محولا القطع المدمرة إلى قطع ملونة لأنه يرى أنها تستعد لحياة جديدة لا مكان فيها للدمار»..
ولفتت الدكتورة شعبان إلى أننا «نلمس الآن مؤشرات كثيرة منها هذا المعرض على بداية تعافي سوريةوانطلاقها في مسيرتها الحضارية المتجددة لتكون دائما أنموذجا للعالم وللاستمرارية».
من الجدير ذكره أن المعرض شهد إقبالاً نوعياً، فقد ضاقت الصالة وممراتها بالحضور، وشهد توقيع الكتاب «مخوليات» الذي وزع مجاناً بمناسبة افتتاح المعرض إقبالاً لافتاً..
وعلمنا في «اكتشف سورية» أن السيد محمد الأحمد وزير الثقافة قام بزيارة للمعرض في يومه الثاني، وتجول في أرجائه واستمع إلى شرح تفصيلي عن المعرض من الفنان موفق مخول..
يبقى أن نذكر بأن المعرض مستمر لغاية يوم 15 تشرين الثاني الجاري، في غاليري ألف نون، ساحة الشهبندر، والدعوة عامة
زين .ص الزين | تصوير عبدالله رضا
اكتشف سورية
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صور الخبر
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من معرض مخوليات بغاليري ألف نون بدمشق
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من معرض مخوليات بغاليري ألف نون بدمشق
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من معرض مخوليات بغاليري ألف نون بدمشق