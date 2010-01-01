قصي خولي : أنا بلا سورية ما بسوى شي..

24 تموز 2017

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نشر النجم قصي خولي، مقطع فيديو في صفحته الرسمية على «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يقوم باحدى المقابلات، التي وجه من خلالها رسالة إلى سورية قال فيها: يا عيوني يا سورية.. أنا بلا سورية ما بسوى شي..



وأرفق خولي الفيديو بمقطع كتب فيه كلمات أغنية «هويتي» للنجم ناصيف زيتون، والتي تقول في مطلعها: ع الشام خدوني .. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي.. والسوري وقت بيخلق بإسمه المجد بينطق.. بسورية بيتعلق هي إمه الحنونة. سوري وقت بيرفع إيده جبال بتركع، والنجمة لبكرى بتطلع بذاكرته مدفونة.. كف السما جبيني وحب بلادي ديني.

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