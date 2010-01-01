صالة لؤي كيالي تستضيف معرضاً فنياً بمناسبة يوم القدس العالمي

22 حزيران 2017

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افتتح اليوم في صالة لؤي كيالي بالرواق العربي معرضاً فنياً ضم لوحات تناول القضية الفلسطينية ورموزها ومعاناة أبناء شعبها، ضم المعرض أربعين لوحة لاثنين وعشرين فنانا وفنانة من سورية وفلسطين، تراوح فيها الأسلوبين الرمزي والتعبيري لتجسيد تمسك اصحاب الأرض بجذورهم وثقافتهم وللتنديد بالاحتلال الاسرائيلي وممارساته المغتصب للأرض والحق.

وفي تصريح لرئيس اتحاد الفنانين التشكيليين عبد المعطي أبو زيد قال فيه: «المعرض جزء من برنامج اللجنة التحضيرية ليوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك لتعزيز حضور الفن التشكيلي في القضية الفلسطينية ولدعوة كل الفصائل لتوحيد جهودها وطاقاتها نحو تفعيل المقاومة ضد الاحتلال»، مشيراً إلى مشاركته بعمل جداري يضم ثلاث لوحات تداخلت حمامة السلام في تكويناتها.



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي

الفنان التشكيلي السوري معين الهمة رأى في تمازج تجارب فنانين من سورية وفلسطين في المعرض رسالة عن توحد هذين الشعبين الصامدين الذين يعانيان واقعاً واحداً سببه العدوان الخارجي، لافتاً إلى أن مشاركته اقتصرت على لوحة واحدة حول رجل عجوز تحيط وجهه خيوط حمراء متشابكة ترمز للدم ليصور عبرها الجرائم التي ترتكب بحقنا يوميا.



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي

الفنان التشكيلي محمد الركوعي فتحدث في تصريح مماثل عن مشاركته بعمل حول مدينة القدس التي تعاني من جرائم الاحتلال ومن محاولاته المستمرة لسلخها عن هويتها العربية وعن أرواح الشهداء التي تحرسها، مبيناً أن تجربته الفنية تبلورت لتصوير معاناة الشعب الفلسطيني بعد تجربته الطويلة في المعتقلات الصهيونية.

بدورها تحدثت الفنانة التشكيلية رندة تفاحة عن مشاركتها في المعرض عبر لوحات تصور مكانة القدس في الوجدان الفلسطيني والعربي في رد منها كفنانة فلسطينية على قيام وزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوضع صورة لمدينة القدس أسفل ثوبها.



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي

فيما أكد السفير الكوبي في دمشق روهيريو مانويل سانتانا رودريغز خلال حضوره حفل افتتاح المعرض على دعم بلاده المستمر للقضية الفلسطينية ووقوفها معها في كل المحافل بما فيها الثقافية والفنية منها وأثنى على الأعمال المعروضة.



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي



معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي معرض فني بمناسبة يوم القدس العالمي في صالة لؤي كيالي

يشار إلى أن الاحتفال بيوم القدس العالمي حدث سنوي انطلق في إيران عقب الثورة الإسلامية الايرانية عام 1979 بدعوة من الإمام الخميني ويتضمن إقامة فعاليات مختلفة مناهضة للصهيونية في مختلف أنحاء العالم.

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