الطفل قيس الصفدي ينال شهادة مهرجان «موسيقا الأجيال» في قصر الكرملن

04 حزيران 2017

.

شارك الطفل قيس الصفدي عازف البيانو والطالب في معهد صلحي الوادي للموسيقا في مهرجان «موسيقا الأجيال» الروسي الذي يقام سنوياً في قصر الرئاسة الروسية «الكرملن» في الفترة مابين 24 و 28 من شهر أيار بمشاركة عشر دول «فيتنام، أذربيجان، بيلاروسيا، صربيا، أرمينيا، سويسرا، الصين، روسيا وسورية».



من مهرجان موسيقى الأجيال بقصر الكرملن في موسكو من مهرجان موسيقى الأجيال بقصر الكرملن في موسكو

وكان الطفل الصفدي «أصغر المشاركين» وقدم الحفل بمرافقة اوركسترا الكرملن العالمية وفي القاعة التي تتم فيها مراسم تنصيب الرئيس الروسي، وحقق الطالب نجاحاً كبيراً نال استحسان الحاضرين، ليكون ضمن الموسيقيين الصغار الأربعة الذي اختارتهم لجنة المهرجان والتلفزيون الروسي للريبورتاج التعريفي عن المهرجان لهذا العام، ووزع على المشاركين شهادة مشاركة مصدقة من الجهة الداعمة.



الطفل قيس الصفدي يعزف في مهرجان موسيقى الأجيال الطفل قيس الصفدي يعزف في مهرجان موسيقى الأجيال

الطفل قيس الصفدي عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة وتمثيل سورية في المحافل الدولية ولتكون حافزاً كبيراً للمزيد من التدريب بعد الإطلاع على تجارب المشاركين.

وفي تصريح خاص تحدث الأستاذ فادي عطية مدير معهد صلحي الوادي للموسيقا في وزارة الثقافة عن المشاركة وقال: «لقد رفع العلم السوري ثقافياً وسياسياُ في هذه الفترة الصعبة ما يثبت للعالم أن بلدنا الحبيب لازال ينتج موسيقيين يمثلون عمق الثقافة السورية العريقة والمنفتحة على حضارات العالم، وهم قادرون على منافسة أطفال العالم رغم كل الظروف الصعبة والحصار الثقافي العالمي علينا».



من مهرجان موسيقى الأجيال بقصر الكرملن في موسكو من مهرجان موسيقى الأجيال بقصر الكرملن في موسكو

وتابع عطية إن المؤسسات الثقافية السورية تقوم بعملها وتصدر الهوية الثقافية السورية للعالم، مما يؤكد على أهمية دعم هذه المؤسسات الثقافية خصوصاً تلك التي تقوم بتعليم الموسيقا للأطفال، لأن الموسيقا هي الخصم التاريخي للتطرف.

بدوره الأستاذ محمد زغلول مدير المعاهد الموسيقية في وزارة الثقافة تحدث عن أهمية مشاركة الطالب المبدع الذي أثبت موهبته خلال فترة قصيرة،وهذا ما نحرص عليه في وزارة الثقافة بتنمية شخصية الطفل ولاسيما في ظل الحرب الكونية على سورية.

اكتشف سورية

وزارة الثقافة السورية