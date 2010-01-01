الكوميديا السورية حاضرة في سباق الموسم الدرامي 2017

03 حزيران 2017

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رغم خروج عدد من المسلسلات الكوميدية السورية المهمة من السباق الرمضاني للعام الحالي فمن أصل تسعة أعمال كانت مقررة أن تعرض ومن أهمها «سايكو» و«هواجس عابرة» تعرض في الموسم الحالي أربعة مسلسلات مختلفة الأنماط الكوميدية في العديد من الفضائيات المحلية والعربية.

ففي نسخته الـ 13 يحاول مسلسل «بقعة ضوء» تسليط الضوء على جوانب من حياة السوريين خلال الأزمة ضمن إطار «الكوميديا السوداء» الناقدة والمضحكة في الوقت نفسه وهو من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج فادي سليم وإنتاج سما الفن الدولية للإنتاج الفني.

ويتباين الخط الدرامي لبقعة ضوء في الحلقات الأولى من المسلسل ويتم التعاطي مع مواضيعه بشكل فكاهي وساخر مع الاحتفاظ بجانب الجدية في الطرح مع وجود تفاوت في جرأة الموضوعات المطروحة ومستوياتها.



مشهد من مسلسل بقعة ضوء 13 للموسم الدرامي 2017 مشهد من مسلسل بقعة ضوء 13 للموسم الدرامي 2017

أما أبطال المسلسل فهم أيمن رضا وعبد المنعم عمايري وفادي صبيح وفايز قزق وصفاء سلطان وأحمد الأحمد وديمة قندلفت ومحمد حداقي وجرجس جبارة واندريه سكاف ورنا شميس ومرح وليلى جبر ومحمد خير الجراح ومهند قطيش وجمال العلي وبشار إسماعيل وغادة بشور والعديد من نجوم الدراما السورية.

وبنمط «سيت كوم» العمل ذو المشهد الواحد يسلط المسلسل الكوميدي «أزمة عائلية» الضوء على يوميات عائلة سورية ويعكس بخطه الزمني مجريات الحياة خلال الفترة الراهنة حيث يتعرض أفراد هذه العائلة لمواقف تحمل وجع الشارع السوري ويتلقى أبطال العمل الصدمات ويعملون على إعادة تصديرها للمشاهد بطريقة بسيطة تتضمن الطرافة.



مشهد من مسلسل أزمة عائلية للموسم الدرامي 2017 مشهد من مسلسل أزمة عائلية للموسم الدرامي 2017

تم تصوير العمل بالكامل في أقدم استديوهات دمشق استوديو «الرواس» الذي أنشئ عام 1963 وهو من تأليف شادي كيوان وإخراج هشام شربتجي وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

أما أبطال العمل فهم رشيد عساف ورنا شميس وطارق عبدو وكرم الشعراني وبشار إسماعيل وأمانة والي وحسين عباس ونجاح مختار ورنا العضم وغيرهم من نجوم الدراما وعدد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية إضافة إلى ممثلين آخرين يحلون ضيوفاً على حلقاته الثلاثين.

وضمن توليفة كوميدية يتناول العمل الاجتماعي «سنة أولى زواج» المفارقات الاجتماعية والمشاكل التي تنشب بين الزوجين مع بداية حياتهما المشتركة والمسلسل من تاليف نعيم الحمصي واخراج يمان إبراهيم وإنتاج شركة لاند مارك في حين توزعت مشاهد المسلسل في مناطق ضمن دمشق وريفها.



مشهد من مسلسل سنة أولى زواج للموسم الدرامي 2017 مشهد من مسلسل سنة أولى زواج للموسم الدرامي 2017

وأبطال المسلسل هم يزن السيد ودانا جبر وروعة ياسين وإيمان عبد العزيز ومرح جبر وجمال العلي وباسل حيدر ومحمد خير الجراح وتولاي هارون ورجاء يوسف وفاروق جمعات وفي أول تجربة تمثيلية يحل المطرب أذينة العلي ضيفا على العمل.

وضمن الأعمال الكوميدية أيضا للموسم الحالي يقدم العمل الاجتماعي الكوميدي «جنان نسوان» كوميديا خفيفة تدور أحداثها حول زوجين يدخل الشك بينهما وتتزعزع الثقة في حياتهما الزوجية حيث تسعى الزوجة لملاحقة زوجها للتثبت من حقيقة خيانته لها وتمر عبر ذلك بمواقف طريفة وأحداث مختلفة عند شعورها بالغيرة.



ملصق مسلسل جنان نسوان للموسم الدرامي 2017 ملصق مسلسل جنان نسوان للموسم الدرامي 2017

وأبطال المسلسل «جنان نسوان» وهو من تأليف وإخراج وإنتاج فادي غازي هم وائل رمضان وديمة فندلفت وعبير شمس الدين وجمال العلي واندريه سكاف وخلود عيسى وزهير رمضان وغيرهم.

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