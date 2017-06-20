ملتقى السلام والمحبة للنحت والتصوير باللاذقية يستضيف فعاليات ثقافية متنوعة

03 حزيران 2017

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تنطلق في الخامس من الشهر الجاري فعاليات ملتقى السلام والمحبة للنحت والتصوير الزيتي بمحافظة اللاذقية وتستمر حتى العشرين منه بمشاركة ثلاثين نحاتا ونحاتة سورية وتشمل عددا من النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياحية.

ويتضمن الملتقى الذي يشرف عليه الفنان الدكتور سهيل بدور مجموعة من الفعاليات أهمها مشاركة الفنانين لمجموعة من أولاد الشهداء في يوم عمل مفتوح يسهم فيه الأطفال في النحت والرسم إضافة لورشة عمل حول فن النحت وندوة حوارية حول واقع الفن في سورية بعد أكثر من ست سنوات من الحرب الإرهابية على سورية.

كما يقوم الفنانون بجولات سياحية في محافظة اللاذقية الى جانب تنظيم حملة نظافة لكورنيش المدينة فضلا عن تكريم للفنان عبد الحميد هلال وهو واحد من أهم مصوري الفوتوغراف في سورية كما سيحل الفنان السوري المعروف فهد يكن كضيف شرف على الملتقى.

وتستضيف حديقة الكورنيش في مدينة اللاذقية ملتقى النحت طوال خمسة عشر يوما.

وسيقام المعرض النهائي في صالة هيشون في اللاذقيه بتاريخ 20/6/2017

الفنانين الاساتذة المشاركين:

اياد بلال، عدنان حميدة، علي مقوص، علا هلال، عيسى سلامه، اسماعيل نصرة، منتجب يوسف، محمد العلبي، فادي محمد، محمد زيدان، ماهر علاء الدين، مجد مكارم، عفيف آغا، وليد الآغا، وائل فضه، كنانة الكود، وسام حداد، اكسم طلاع، ربا الكنج، علي بهاء معلا، كوثر صالح، لينا ديب، أمل الزيات، سراب الصفدي، مفيدة الديوب، نعمان عيسى، بهاء معلا، غاده حداد، ماجد خليل، هيفاء عبد الحي، ضيف الملتقى الفنان سعد يكن.

الاشراف العام د.سهيل بدور



وكالات