الأولى من نوعها عربيا.. التحضير لإصدار أول موسوعة للمسرح السوري في مئة وخمسين عاما

12 نيسان 2017

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نظرا لأهمية التوثيق في المجال الثقافي وتحديدا في مجال الأبحاث والدراسات الأكاديمية يتم العمل حاليا على إصدار أول موسوعة تعنى بالمسرح السوري في مئة وخمسين عاما.

ويعمل الباحث المسرحي السوري الدكتور أكرم اليوسف رئيس ملتقى مراكش الدولي للفنون وحوار الحضارات حاليا على جمع المعلومات لتشكل قاعدة البيانات الأولية للموسوعة.

وعن آلية العمل أوضح اليوسف في تصريح لـ«سانا الثقافية» أن الموسوعة ستغطي كل تفاصيل المسرح السوري المعاصر منذ نشأته وحتى اليوم سواء من حيث الشخصيات أو النصوص المسرحية والعروض والمجلات مع ببلوغرافيا شاملة بهذا المجال مرتبة وفق أحدث المناهج في تبويب الموسوعات سواء بالأحرف الأبجدية أو الموضوعات أو غيرها.

وبين اليوسف أنه ستتم الاستعانة بعدد من طلبة قسم الدراسات المسرحية والنقد وكذلك الباحثين الشباب لإنجاز هذا العمل الكبير إضافة إلى إطلاق موقع الكتروني خاص بالموسوعة بحيث تتاح لأي راغب فرصة المشاركة في تقديم معلومات أو وثائق على أن يتبعه مرحلة ترجمة الموسوعة إلى اللغة الإنكليزية وتزويد الجامعات الأجنبية ومراكز البحوث فيها.

وأشار اليوسف إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الدولية للإعلام والنشر بالرباط على دعم وتمويل إطلاق موسوعة المسرح السوري في مئة وخمسين عاما نظرا لأهميته في مجال الأبحاث والدراسات المسرحية الأكاديمية بالإضافة إلى عدم وجود مثل هذه الموسوعة على الصعيد العربي.

ولفت اليوسف إلى أن جمعية إبداع المغرب والحضارات التي تنظم سنويا ملتقى مراكش الدولي للفنون وحوار الحضارات قررت أن تطلق اسم «سورية» على الدورة الرابعة في أيار ولتكون مناسبة لإقامة حفل توقيع النسخة الأولى من الموسوعة احتفاء بالإبداع والمبدعين السوريين.

ويشرف على الموسوعة ويرأس تحريرها الدكتور أكرم اليوسف وهو مسرحي وباحث متخصص في أنثروبولوجيا المسرح وأستاذ زائر في موضوع حوار الثقافات وحائز على دكتوراه في الآداب والمسرح الحديث وكان أستاذا سابقا في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ويشغل حاليا رئيس ملتقى مراكش الدولي للفنون وحوار الحضارات وله العديد من المؤلفات منها «سيمياء الفضاء المسرحي» و«دراماتورجية الفرجة» كما عمل لفترة مديرا لتحرير مجلة الحياة المسرحية.

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