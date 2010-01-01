اعلان موعد وبرنامج مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته الرابعة

12 نيسان 2017

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أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن موعد وبرنامج الدورة الرابعة من مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة والمهداة لروح الفنان الكبير رفيق سبيعي في الـ21من نيسان الحالي بدار الأسد للثقافة والفنون.

الإعلان جاء خلال المؤتمر الصحفي لمدير مؤسسة السينما مراد شاهين الذي عقد اليوم في صالة سينما الكندي بدمشق حيث أوضح أن إهداء هذه الدورة من المهرجان للفنان سبيعي لأنه فنان ملهم للكثير من الشباب السوري في عالم الفن والسينما والمسرح والدراما.

وأوضح شاهين أن المهرجان يتألف من ثلاثة أقسام هي قسم المسابقة الرسمية ويضم الأفلام التي أنتجت في عام 2016 ضمن مشروع دعم سينما الشباب وتظاهرة الأفلام القصيرة وسينما التجارب الأولى وهي تشكيلة من الأفلام القصيرة المنتجة في سورية وعدد من الدول العربية والأوروبية كتظاهرة جديدة على هذا المهرجان والقسم الثالث هي تظاهرة سينما الروح وهي عبارة عن مجموعة من الأفلام الروائية العالمية الطويلة.

وعن لجنة التحكيم بين شاهين انها تتألف من 6 أشخاص برئاسة المخرج باسل الخطيب وعضوية كلٍ من الفنانة ندين خوري والإعلامية المصرية سهير عبد القادر والفنانتين رنا شميس وصفاء سلطان والكاتب والناقد سامر محمد اسماعيل.

ولفت مدير مؤسسة السينما إلى أن التكريم مقسم إلى مرحلتين الأول في حفل الافتتاح حيث تضم قائمة التكريم الفنانين رنا جمول وزهير رمضان وصباح الجزائري وندين تحسين بك ومصممة الأزياء الفنانة لاريسا عبد الحميد والمنتج السينمائي محسن علم الدين والفنانة والإعلامية المصرية سهير عبد القادر.

أما التكريم الثاني فهو بحسب شاهين سيتم خلال حفل توزيع الجوائز لمجموعة من الفنانين والوجوه الفنية البارزة بالإضافة إلى عدد من فنيي المؤسسة العامة للسينما الذين أفنوا عمرهم في خدمة المؤسسة وهم الفنان اللبناني بيير داغر ومديرا التصوير بهجت حيدر وعلي مكية ومدير الإنتاج فايز السيد أحمد كما سيتم تكريم رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر عمر عبد العزيز ونقيب السينمائيين المصريين رئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة والمنتج السينمائي محسن علم الدين ونائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي سابقا سهير عبد القادر والمخرج منير راضي والممثل سمير صبري والإعلامية والباحثة السينمائية ناهد صلاح ونقيب السينمائيين في لبنان صبحي سيف الدين والإعلامي اللبناني أحمد سيف الدين.

ولفت شاهين إلى أن جوائز المهرجان ستوزع ضمن جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل إخراج مع فرصة إنتاج فيلم احترافي قصير في المؤسسة العامة للسينما عام 2018 وجائزة لجنة التحكيم الخاصة مع فرصة إنتاج فيلم احترافي قصير في المؤسسة العامة للسينما عام 2018.

وأشار إلى أن الجائزة البرونزية مع مكافأة مالية قدرها 200000 ليرة سورية والجائزة الفضية مع مكافأة مالية قدرها 250000 ليرة أما الجائزة الذهبية مع مكافأة مالية فقدرها 300000 ليرة.

وتم العام الحالي تصميم جائزة خاصة بالمهرجان ومن روحها لاستنباط الهوية البصرية الخاصة به والجائزة من عمق الحضارة السورية في حين سيتضمن حفل الافتتاح تحية للسينما العالمية والعربية والسورية ويقوم بإخراج الحفل مأمون الخطيب بالتعاون مع فرقة جلنار بقيادة الفنان علي حمدان.

وستقام برامج عروض المهرجان في كل من دار الأوبرا في صالتي الدراما ومتعددة الاستعمالات بالإضافة إلى صالة سينما الكندي في دمشق.

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