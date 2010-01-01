محترف «باليت للأطفال» يقيم معرضا في ثقافي جرمانا

28 آذار 2017

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نظم فريق أطفال «محترف باليت» معرضا للفن التشكيلي في المركز الثقافي العربي بمدينة جرمانا بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه بإشراف الفنانة التشكيلية أمل زيات.

وقال رئيس المركز الثقافي العربي في مدينة جرمانا منهال الغضبان خلال افتتاح المعرض إن «محترف بالبيت تتلمذ فيه عدد من الاطفال الذين دخلوا غمار الفن التشكيلي وباتوا فنانين لهم حضورهم في هذا المضمار»، لافتاً إلى أن الأعمال الفنية المشاركة التي تحاكي طفولة الفن أي «دادائيته» وتحاكي أحلام الأطفال وواقعهم محتضنة بألوان تضج بالحياة.



معرض للأطفال من محترف باليت بجرمانا معرض للأطفال من محترف باليت بجرمانا

بدوره تحدث الدكتور إحسان العر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين خلال حضوره الافتتاح ان هذه التجربة تهيئء لفناني الغد الذين سنراهم في محترفات الفن التشكيلي وفي معارضه وفي كلية الفنون الذين سيكونون من روادها.



معرض للأطفال من محترف باليت بجرمانا معرض للأطفال من محترف باليت بجرمانا

وأشار الدكتور العر إلى الدور الذي يلعبه محترف باليت في رعايته للمواهب ووضعها على طريق الفن ومدارجه.

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