بمناسبة يوم المسرح العالمي مسرحة اختطاف بدمشق، وتحية باللاذقية واحتفالية بطرطوس

27 آذار 2017

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تحتفي مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بيوم المسرح العالمي الذي يصادف 27 آذار من كل عام عبر سلسلة من العروض والاحتفاليات في دمشق واللاذقية وطرطوس.



ويطلق المسرح القومي في دمشق عند الساعة السادسة من مساء اليوم على خشبة الحمراء العرض المسرحي «اختطاف» إخراج الفنان أيمن زيدان الذي أعد المسرحية بالتعاون مع محمود الجعفوري عن نص للكاتب الإيطالي داريو فو فيما يؤدي شخصيات العرض الفنانون.. لوريس قزق، نجاح مختار، توليب حمودة، لجين إسماعيل، انطوان شهيد، خوشناف ظاظا.



ويقدم المسرح القومي في اللاذقية على خشبته بهذه المناسبة عند الساعة السابعة من مساء اليوم العرض المسرحي «تحية» نص شادي كيوان وإخراج حسين عباس ومن تمثيل الفنانين حسين عباس وشادي كيوان وسوسن عطاف ومجد احمد ومصطفى جانودي وغربة مريشة.



كما يقدم مسرح طرطوس القومي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم احتفالية للمحترف المسرحي بعنوان الحب أصل الحياة بمشاركة أحمد علي وأسامة غنم ورشا سليمان وسالي حمادة وسلاف عباس وعلي ابراهيم وعلي سلمان ومحمد بطش ولؤءي عمران والراقصين عيسى وبراءة صالح وعازف البيانو شذا طعمة وتدريب وإشراف دانيال الخطيب.



وكان الاحتفال باليوم العالمي للمسرح بدا منذ عام 1962 باقتراح من المعهد الدولي للمسرح التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» عبر تنظيم عروض وملتقيات مسرحية ومعارض فنية وندوات ثقافية في مختلف انحاء العالم وقراءة رسالة يوم المسرح العالمي التي كتبتها لهذا العام الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير.

سانا