الفنانة السورية ميس حرب تنطلق للعالمية مع يونيفرسال

29 كانون الثاني 2017

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تم التعاقد مع شركة اليونيفرسال العالمية universal لنشر أغنيات ألبوم الفنانة ميس حرب الأول الذي حمل عنوان «خيطان الشمس». هذا الألبوم الذي ضمّ 7 أغنيات بصوتها، وقطعة موسيقية واحدة، وجاءت الأغنيات من اجتهاد أهم الموسيقيين وكتاب الأغنية في سورية. والموسيقيون هم: عاصم مكارم، رشيد هلال، شعلان الحموي، فارس هلال، إياد عثمان، أمّا الشعراء فهم: هاني نديم، كفاح الخوص، يارا أحمد، إياد قحوش، كمال القنطار، طوني وطفة.

وبناءً على التعاقد الجديد سيتم نشر الأغنيات على جميع المواقع الرقمية والمسموعة في العالم والوطن العربي، إضافة إلى نشر فيديو كليب ﻹحدى أغنيات الألبوم، وهي من كلمات يارا أحمد، وألحان ميس حرب، وتوزيع إياد عثمان، وذلك على قناة خاصة أنشأتها شركة اليونيفرسال لها على موقع الفيفو الأكثر مشاهدة في العالم.

ولفتت ميس إلى أن السعي للتعاون مع يونيفيرسال جرى عبر مدير أعمالها وسام الخضر وكان بهدف «نشر الألبوم بشكل مدروس وواسع ما يساعد على انطلاق مشروعي الغنائي الملتزم لتقديم غناء ذي قيمة فنية عالية يعكس صورة جميلة عن بلدنا، وبعد سماع المعنيين لأغنيات الألبوم بتمعن وإجرائهم بحث مطول عن أعمالي وافقوا عليه وكذلك علي بشكل شخصي».

ومن المقرر أن يتم النشر خلال الشهر المقبل على جميع المواقع الرقمية والمسموعة في العالم، إضافة إلى عرض فيديو كليب إحدى أغنيات الألبوم عبر قناة خاصة بالمغنية حرب تم إنشاؤها من قبل الشركة على موقع «فيفو» الأكثر مشاهدة بالعالم.

كذلك تطرقت المغنية الشابة إلى نشاطها الشخصي على السوشيل ميديا بهدف التسويق لفنها إلى جانب بعض الفرص القليلة التي من الممكن أن تمنحها الحياة لها كجولتها الاخيرة الى 5 دول أوروبية وبريطانيا.

يذكر أن الألبوم من إنتاج رشيد هلال الذي أشرف عليه موسيقياً أيضاً وتمت عمليات التسجيل وهندسة الصوت في استديو سافانا حاتم الديب.

اكتشف سورية

وكالات