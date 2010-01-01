بالصور: الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة
21 كانون الثاني 2017
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تمكنت مديرية آثار ومتاحف حلب من الدخول الى عدة مناطق من حلب القديمة، وإعداد تقييم اولي للأضرار مع التوثيق بالصور كمايلي:
اكتشف سورية
dgam.gov.sy
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صور الخبر
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الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة
|
الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة
|
الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة