بالصور: الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة

21 كانون الثاني 2017

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تمكنت مديرية آثار ومتاحف حلب من الدخول الى عدة مناطق من حلب القديمة، وإعداد تقييم اولي للأضرار مع التوثيق بالصور كمايلي:


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


حلب القديمة


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صور الخبر

الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة

الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة

الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة

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