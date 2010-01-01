بالصور: الأضرار في خانات الجمرك و خايير بك وأسواق الزرب والعطاريين والسقطية بحلب القديمة

21 كانون الثاني 2017

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تمكنت مديرية آثار ومتاحف حلب من الدخول الى عدة مناطق من حلب القديمة، وإعداد تقييم اولي للأضرار مع التوثيق بالصور كمايلي:



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة



حلب القديمة حلب القديمة

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