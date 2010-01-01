«إلى المسرح» .. فعالية ضخمة لتجمع «أوتار» الفني في دار الأوبرا

14 كانون الأول 2016

بمشاركة 150 طفل متضرر من الحرب

برعاية السيدة ريمة قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أحيا تجمع «أوتار» الفني احتفالية ضخمة بمشاركة ما يقارب 150 طفل وطفلة المتضررين من الحرب الظالمة على سورية، وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتاريخ 11 كانون الأول 2016 على المسرح الكبير في دار الأسد للثقافة والفنون - أوبرا دمشق.

في بداية الاحتفالية تم افتتاح معرض تشكيلي وفوتوغرافي ضم عشرات اللوحات رسمها أطفال يقيمون في مراكز الإيواء المؤقتة، وصور لنشاطات تجمع «أوتار» في هذه المراكز حيث يعلمهم الموسيقى والغناء والرسم.



من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق

أما فنياً فقدم كورال كبير مؤلف من أطفال مراكز الإقامة المؤقتة برفقة فرقة أوتار الموسيقية بقيادة الموسيقي أمير قرجولي وبحضور السيدة ريمة قادري مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية منها «نحن جئنا لنراكم وفي الاوتار نلاقيكم، حلوة يابلدي، قمرة ياقمرة، طلعت يامحلا نورها.. » وقدم بعض الأطفال أغان فردية بمرافقة عازف العود جوان قرجولي، غير ذلك قدمت مجموعة من أطفال ذوي احتياجات الخاصة مقطوعات موسيقية فردية على آلات مختلفة.



من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق

وفي لقاء مع «اكتشف سورية» قال الموسيقي أمير قرجولي مدير معهد الأوتار للموسيقى: «لنا نشاطات كثيرة مع هؤلاء الأطفال، وهذه الاحتفالية هي إحدى نتاجاتها، حيث استطاع أطفالنا أن يهزموا الحرب والإرهاب ويتخطوا كل تأثيراته لاسيما انهم يعيشون في مراكز الإيواء المؤقتة وأن يصعدوا مسرح الأوبرا ويغنوا للوطن تحدياً للقوى الظلام وكل ما يحاك ضد بلدنا العزيز».



من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق

وعن الهدف من هذا النشاط قال: «هو تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، كي يعيشوا طفولتهم كباقي الأطفال، وهذا مطلوب منا جميعاً أن نقدم لهم ما بوسعنا وأن نهتم بمواهبهم ونقدم لهم كل الرعاية المتاحة».



من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق

وقال أيضاً: «هذا النشاط هو جزء من مشروعنا "الموسيقى من أجل السلام" والذي يضم مايقارب 2500 طفل وطفلة كلهم جاهزين لتقديم أماسي موسيقية وغنائية وأيضاً الفنون الأخرى لاسيما التشكيل والرسم، ولابد من تشجيعهم والاهتمام بهم لأنهم مستقبلنا ومستقبل هذا البلد».



من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق من إحتفالية إلى المسرح بدار أوبرا دمشق

وأنهى قرجولي حديثه قائلاً: «لابد أن أشكر وزارة شؤون الاجتماعية والعمل وكل المؤسسات الأهلية والوطنية وأيضاً منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وكل الأهالي اللذين شجعوا أولادهم على تعليم الموسيقى وعلى المساهمة الدائمة في إنجاح مشروع "الموسيقى من أجل السلام"».

إدريس مراد

اكتشف سورية