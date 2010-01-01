الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية في دار الأوبرا

11 كانون الأول 2016

تغني السريانية وفاصل اسقِ العطاش

أحيت الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله آخر حفلاتها في عام 2016 ببرنامج مميز حيث خصصت قسم كبير من أمسيتها بتاريخ 7 كانون الأول للغناء السرياني وذلك بمشاركة المغني السرياني سمير وارطان على المسرح الكبير في دار الأسد للثقافة والفنون- أوبرا دمشق، حيث اختار هذا المغني السوري القادم من حلب الأسطورة مجموعة من روائع السريانية من إعداد وتوزيع الموسيقي السوري محمد عثمان، هذا التراث العريق الذي يضرب بجذوره عمق التاريخ.



من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية

هكذا تحاول الفرقة الوطنية السورية، لاسيما بعد تسلمها كقيادة من قبل المايسترو فتح الله أن تقدم محتوى فني مطور للمتلقي بمراعاة إحداث توازن بين الغناء والآلات الموسيقية كي لا تظل الحالة الإبداعية مرهونة بالأغنية فقط، وهذه الحالة هي لغة موسيقية عالمية بحتة.



من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية

كما قدم كورال المرافق للفرقة فاصل اسق العطاش من توزيع السوريين كمال سكيكر وعصام رافع حيث قدم المغني الشاب محمود حداد موال البداية، أما موال الذي تخلل الموشح قدمه المغني غزوان الزعيم الموال، واسق العطاش شكل خاص من أنواع الموشحات عمرها قديم جداً، حفظها أهل حلب، ولها طابعها في النظم واللحن والإنشاد ذات نزعة صوفية، مأخوذ هذا الموشح من كتاب قديم لمحمد المنبجي الحلبي بعنوان «سلافة الألحان» وهو نص شعري طويل يأخذ منه عادة فاصل ليغنى، قبل أن يقوم الفنان كبير صباح فخري باختيار ساعة منه ليسجله بصوته ضمن البرنامج الإذاعي «نغم الأمس».



من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية

وبرز في هذا العمل أهمية التوزيع الموسيقي حيث اللحن الواحد كي لا تمس الفرقة بشخصية اللحن وروحانيته.



وفي لقاء مع «اكتشف سورية» قال المايسترو فتح الله عن الأمسية: «اخترنا في هذه الأمسية، أعمالاً موسيقية تلامس الروح وتحاكيها، ولاسيما تلك الألحان السريانية التي قدمها المغني سمير وارطان، وكذلك الأمر في فاصل اسق العطاش بحناجر الكورال المؤلف من 22 مغني ومغنية».



من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية من حفل الفرقة الوطنية للموسيقى العربية

وأضاف: «من أهم أهداف الفرقة ترسيخ هوية الموسيقا السورية وتوثيقها وتقديمها بطريقة أكاديمية تعنى بالتفاصيل، والغاية أن نظهر هذا التنوع الجميل في موسيقانا السورية، حيث نقوم دائماً على أداء مختارات متنوعة من التراث إضافة إلى الأعمال التجريبية والإبداعية بهدف التنقيب في الآثار الماضية وبث روح العصر فيها انطلاقاً من الهوية المحلية التي هي الخطوة الأساس في مسيرة العالمية».



إدريس مراد

اكتشف سورية